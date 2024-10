Al via la Settimana per l’energia e la sostenibilità 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continua la 16esima edizione della Settimana per l’energia e la sostenibilità, manifestazione ideata nel 2009 da Confartigianato Imprese Bergamo e rilanciata da due anni da Confartigianato a livello nazionale, che si propone di sensibilizzare imprese e cittadini su temi come l’energia, l’economia circolare e la transizione ecologica, attraverso un ricco programma di eventi, conferenze, workshop e visite guidate, in programma fino al 27 ottobre 2024. Dopo il seminario di lunedì 21 ottobre a Bergamo dedicato agli elettricisti sul tema della Norma CEI 64-8, gli incontri bergamaschi proseguono con il convegno dal titolo ‘Il ruolo del nucleare e dell’efficienza energetica nel futuro dell’Europa’, che si terrà oggi, venerdì 25 ottobre alle 18.30, nell’Auditorium Calegari di Confartigianato Imprese Bergamo. Bergamonews.it - Al via la Settimana per l’energia e la sostenibilità 2024 Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continua la 16esima edizione dellapere la, manifestazione ideata nel 2009 da Confartigianato Imprese Bergamo e rilanciata da due anni da Confartigianato a livello nazionale, che si propone di sensibilizzare imprese e cittadini su temi come, l’economia circolare e la transizione ecologica, attraverso un ricco programma di eventi, conferenze, workshop e visite guidate, in programma fino al 27 ottobre. Dopo il seminario di lunedì 21 ottobre a Bergamo dedicato agli elettricisti sul tema della Norma CEI 64-8, gli incontri bergamaschi proseguono con il convegno dal titolo ‘Il ruolo del nucleare e dell’efficienza energetica nel futuro dell’Europa’, che si terrà oggi, venerdì 25 ottobre alle 18.30, nell’Auditorium Calegari di Confartigianato Imprese Bergamo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2024 : in arrivo eventi e seminari per un futuro più sostenibile - Confartigianato Imprese Bergamo, da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità ambientale, economica e sociale, è orgogliosa di annunciare la nuova edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, in programma dal 21 al 27 ottobre ... (Bergamonews.it)