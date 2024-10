70 anni dalla morte di De Gasperi, testimone ancora attuale e modello da seguire (Di venerdì 25 ottobre 2024) Commemorazione solenne per il 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Servizio di Pierluigi Vito 70 anni dalla morte di De Gasperi, testimone ancora attuale e modello da seguire TG2000. Tv2000.it - 70 anni dalla morte di De Gasperi, testimone ancora attuale e modello da seguire Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Commemorazione solenne per il 70°versario della scomparsa di Alcide Dealla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Servizio di Pierluigi Vito 70di DedaTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settanta anni dalla morte di De Gasperi - Fontana : “Pioniere dell’Europa unita e pacificata” - La presidente del Parlamento Ue è intervenuta alla commemorazione tenutasi nella Camera dei deputati con un discorso sull'importanza e l'eredità degli insegnamenti di De Gasperi L'articolo Settanta anni dalla morte di De Gasperi, Fontana: “Pioniere ... (Ildifforme.it)

Mattarella all’evento “Pace - Prosperità - Patria : l’eredità di De Gasperi 70 anni dopo” - Sergio MattarellaROMA – Nell’anno del settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, figura chiave della ricostruzione democratica italiana, la Camera dei deputati, in collaborazione con la Fondazione De Gasperi, promuove, venerdì ... (Lopinionista.it)

Gasperini - 6 anni di delusioni contro l’Inter. Peggio con Inzaghi! - Gian Piero Gasperini non ha un bilancio così positivo contro l’Inter. Con Simone Inzaghi nella sua carriera sta andando anche peggio, questa sera Inter-Atalanta per provare a sfatare diversi tabù. SCONFITTE – Gian Piero Gasperini non è solo stato ... (Inter-news.it)

Alcide De Gasperi - l’uomo che sconfisse il pericolo comunista : settant’anni fa la morte - Settant’anni fa moriva Alcide De Gasperi, l’uomo che sconfisse i comunisti e regalò all’Italia la democrazia compiuta dopo gli anni terribili della guerra. Per molti un santo, per tanti un visionario, espressione di un fronte cattolico che, dopo il ... (Secoloditalia.it)