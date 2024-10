Lanazione.it - Viabilità, allarme Cinque vie. Strada chiusa per tre mesi: "Firenze valuti soluzioni"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Fino al 20 gennaio un tratto di via Benedetto Fortini in territorio fiorentino è chiuso: 3di interruzione dellaalleVie tra via Belisario Vinta e via del Paradiso per realizzare un marciapiede. Con relativi disagi per lafiorentina, ma a pioggia anche sul territorio ripolese su cui sbuca via Fortini e su cui si riversa il traffico deviato dal versante fiorentino. L’ex sindaco Francesco Casini, oggi capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio, chiede al Comune diuna maggiore attenzione per la gestione dellaal confine col territorio limitrofo, conoscendo bene l’impatto che le scelte di piazza della Signoria hanno sul fronte ripolese. "La scelta di chiudere per tutto questo tempo il tratto di via Fortini ha un impatto significativo sullae la sosta di tutta la zona, non solo fiorentina – dice Casini -.