Quotidiano.net - Vetrate panoramiche e amovibili: il tema dell'installazione delle VEPA

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Capitoloe totalmente trasparenti: la riforma prevede che le cosiddette, possano essere installate senza alcun titolo abilitativo non solo su balconi, ma anche nelle logge rientranti o nei porticati (non soggetti ad uso pubblico) o collocati su fronti esterni prospicienti aree pubbliche. Dal punto di vista condominiale, tali opere realizzate dal singolo condomino nell'ambitoa sua proprietà non dovrebbero essere oggetto di contestazione se sono rispettati i limiti prevista dalla norma per rientrare nell’edilizia libera. Lenon devono, infatti, comportare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.