Verrà preservato per il Napoli Fonseca spiazza tutti | la decisione è clamorosa!

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pauloè già concentrato sul match contro il. Il tecnico del Milan avrebbe preso un importante. La stagione sta per entrare nel vivo e di conseguenza c’è tantissima attesa per i match in programma. In modo particolare, il prossimo mese avrà come protagonista ildi Antonio Conte. Quest’ultimo, nelle prime otto giornate ha sfidato avversarie “medio-piccole”, ma adesso è giunto il momento di fare sul serio. Infatti, novembre sarà molto importante per capire le vere qualità degli azzurri. Il tour de force appena citato si aprirà martedì sera a San Siro. Alla scala del calcio andrà in scena il big match tra Milan eche sarà valido per la decima giornata del campionato italiano. Nonostante l’importanza della sfida, si tratterà di un turno infrasettimanale e di conseguenza gli allenatori dovranno prendere scelte importanti.