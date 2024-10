Una passeggiata in stile Agatha Christie (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il centro storico di Reggio, nel corso delle varie epoche storiche, è stato il teatro di tantissimi episodi cruenti. Per scoprirli sulle orme della ’signora in giallo’ o della più sofisticata Agatha Christie, basta fare una passeggiata insieme alle guide turistiche di Emilia-Romagna in Tour. Reggio Noir: questo il titolo della serata, della durata di un paio d’ore, in cui nei giorni scorsi Gianluca Ferrari, nelle vesti di cicerone, ha condotto i visitatori in luoghi che tutti i reggiani vedono ogni giorno, senza conoscerne i retroscena da brividi. Si spazia tra i famosi omicidi in chiesa del XVI sec., le lotte fra guelfi e ghibellini reggiani, Daria e Grisante, il manicomio criminale, il famoso appartamento, gli eccidi nazifascisti, i tragici fatti del 25 febbraio 1915 all’Ariosto, il dimenticato boia esecutore di giustizia e tanto altro. Ilrestodelcarlino.it - Una passeggiata in stile Agatha Christie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il centro storico di Reggio, nel corso delle varie epoche storiche, è stato il teatro di tantissimi episodi cruenti. Per scoprirli sulle orme della ’signora in giallo’ o della più sofisticata, basta fare unainsieme alle guide turistiche di Emilia-Romagna in Tour. Reggio Noir: questo il titolo della serata, della durata di un paio d’ore, in cui nei giorni scorsi Gianluca Ferrari, nelle vesti di cicerone, ha condotto i visitatori in luoghi che tutti i reggiani vedono ogni giorno, senza conoscerne i retroscena da brividi. Si spazia tra i famosi omicidi in chiesa del XVI sec., le lotte fra guelfi e ghibellini reggiani, Daria e Grisante, il manicomio criminale, il famoso appartamento, gli eccidi nazifascisti, i tragici fatti del 25 febbraio 1915 all’Ariosto, il dimenticato boia esecutore di giustizia e tanto altro.

