Un Posto al Sole Anticipazioni 25 ottobre 2024: Rosa sempre più nei guai. Tutto si complica e scoppia il caos! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Rosa capirà di essere finita nei guai. Riuscirà a far cessare le malelingue su di lei e proteggere così Manuel? Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 25 ottobre 2024: Rosa sempre più nei guai. Tutto si complica e scoppia il caos! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Vediamo insieme lee le Trame della puntata di Unalin onda il 25su Rai3. Nell'episodio della Soapcapirà di essere finita nei. Riuscirà a far cessare le malelingue su di lei e proteggere così Manuel?

