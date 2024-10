Oasport.it - Tartarini: “A Musetti manca qualcosa di testa rispetto a Sinner e Alcaraz. Per la top10 serve uno step”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Lorenzoproverà a lasciare il segno in chiusura di questo 2024. Il tennista toscano, attualmente n.17 del ranking ATP, vuole recitare un ruolo da protagonista. Una stagione più che ottima per lui, specialmente dal Roland Garros in avanti, avendo un rendimento sull’erba sorprendente e continuo. Tante finali raggiunte e perse, ma quella per il bronzo olimpico a Parigi storica e pesante per la sua giovane carriera. Di questo e di altro ha parlato ai microfoni di OA Sport, Simone, allenatore del tennista carrarino., siamo in chiusura di stagione. Che annata è stata per? “Una stagione in cui ha fatto fatica nei primi quattro mesi, ma poi piano piano ha trovato il proprio equilibrio, avendo l’umiltà di giocare i tornei Challenger e una sua dimensione dai tornei sull’erba in avanti“.