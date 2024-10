Speed 23.10.2024 Dammi solo un minuto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo round dei quarti di finale del torneo che decreterà lo sfidante di Andrade per il prestigioso titolo Speed -Bron sconfigge Cruz Del Toro con la sua Spear in 1:03 minuti Mercoledì prossimo Dragon Lee vs Tavion Heights da NXT Zonawrestling.net - Speed 23.10.2024 Dammi solo un minuto Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo round dei quarti di finale del torneo che decreterà lo sfidante di Andrade per il prestigioso titolo-Bron sconfigge Cruz Del Toro con la sua Spear in 1:03 minuti Mercoledì prossimo Dragon Lee vs Tavion Heights da NXT

Speed 16.10.2024 Povera Italia - Sheamus dal canto suo è tra i wrestler che appaiono più legit e vince con la ginocchiata celtica Vincitore: Sheamus Mercoledi prossimo Bron vs uno di quei scappati di casa dell’LWO, penso Cruz. Inizia l’ennesimo torneo che lo show offre, il vincitore affronterà Andrade tra un mese Sheamus vs Giovanni Vinci Tempo-2:27 Nonostante abbia avuto solo 2 minuti a disposizione Vinci ha dimostrato perché è un lottatore sprecato: la fluidità delle movenze, la perfetta esecuzione di manovre anche complicate come quel Tornado DDT e l’essere completamente nella parte mostrando un certo carisma. (Zonawrestling.net)

