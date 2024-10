Spettacolo.periodicodaily.com - “SicknationAL”, l’EP di Al Vox tra amore, disillusione e denuncia sociale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Al Vox esce con il suo nuovo EP “” che rappresenta un viaggio nell’anima di una società malata e che svela le crepe della contemporaneità, attraverso sei tracce per esplorare le emozioni in un mondo inquinato. Al Vox e il Nuovo Progetto “” «Con– racconta – parlo non solo della mia nazione, ma di un malessere globale che infetta l’anima delle persone, della fiducia che viene continuamente tradita e del vuoto morale che sembra impossibile da colmare.» Il polistrumentista, cantautore, scrittore, attore e regista Al Vox, originario della Liguria, torna sulla scena musicale con un progetto audace e provocatorio. Si tratta di “” (PaKo Music Records/Believe Digital).