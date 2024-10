Shaila Gatta, arriva un bacio rubato con Lorenzo Spolverato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sempre più vicini: il modello ruba un bacio all'ex Velina e il gesto non passa inosservato L'articolo Shaila Gatta, arriva un bacio rubato con Lorenzo Spolverato proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Shaila Gatta, arriva un bacio rubato con Lorenzo Spolverato Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sempre più vicini: il modello ruba unall'ex Velina e il gesto non passa inosservato L'articolounconproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Javier Martinez su Shaila Gatta : “Mi manca sentirla addosso” - non sa che lei è innamorata di Lorenzo Spolverato - Al Grande Fratello momento di sconforto per Javier Martinez. Il concorrente ha ammesso di sentire la mancanza di Shaila Gatta. Non sa che la gieffina è in Spagna, dove si è detta innamorata di Lorenzo Spolverato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande fratello- Shaila Gatta vola via con Lorenzo Spolverato al Gran Hermano : la dura accusa dell’ex Alessandro Zarino - Shaila Gatta si dichiara al primo corteggiatore conosciuto al Grande fratello, Lorenzo Spolverato, adesso che é al Gran Hermano e l’ex Alessandro Zarino l’attacca pubblicamente. ” . Si meritano un uomo che…” Grande fratello, é polemica su Yulia Bruschi e Shaila Gatta: l’attacco all’innominata indigna i fan! (VIDEO) GF, Lorenzo e Helena ballano insieme, l’espressione dispiaciuta di Shaila diventa virale (VIDEO) Shaila Gatta, confessione hot al Grande Fratello: “Io dormivo e lui. (Webmagazine24.it)

Shaila Gatta attacca Maica credendo di non essere sentita : “Mi sta sul …” - Come stai nella mia casa in Spagna? Un grande saluto a tutti“. Shaila, sobre nuestros concursantes: “Los chicos son muy dulces, cariñosos, lo estamos pasando muy bien” #GH23O pic. “Gli italiani stanno dicendo che si è arrabbiata con Maica perché non ha ricordato il suo nome. “Ma poi la guardava proprio con astio e invidia, non sono sorpresa dalla paladina delle donne”. (Biccy.it)