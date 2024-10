Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: Marco Odermatt troverà un rivale credibile? (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 prenderà il via nel corso del fine settimana in arrivo con il classico esordio del gigante sul ghiacciaio di Soelden (Austria). Le porte larghe apriranno la nuova stagione, confidando di vivere davvero un’annata all’insegna della competizione. Tutto però dipenderà da Marco Odermatt. Il fuoriclasse elvetico, infatti, sta dettando legge in una maniera letteralmente clamorosa. La scorsa stagione, dopotutto, l’ha visto trionfare nella classifica generale con 1947 punti contro i 1073 del secondo, il connazionale Loic Meillard. Un distacco siderale. Medesimo discorso nella Coppa di gigante con Odermatt che ha chiuso con 900 punti contro i 468 del rivale. In poche parole, nello sci attuale, e nel gigante, non c’è storia. Tutto dipende da Marco Odermatt. Oasport.it - Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: Marco Odermatt troverà un rivale credibile? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladeldi sci2024-2025 prenderà il via nel corso del fine settimana in arrivo con il classico esordio delsul ghiacciaio di Soelden (Austria). Le porte larghe apriranno la nuova stagione, confidando di vivere davvero un’annata all’insegna della competizione. Tutto però dipenderà da. Il fuoriclasse elvetico, infatti, sta dettando legge in una maniera letteralmente clamorosa. La scorsa stagione, dopotutto, l’ha visto trionfare nella classifica generale con 1947 punti contro i 1073 del secondo, il connazionale Loic Meillard. Un distacco siderale. Medesimo discorso nelladiconche ha chiuso con 900 punti contro i 468 del. In poche parole, nello sci attuale, e nel, non c’è storia. Tutto dipende da

