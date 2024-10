Quotidiano.net - Savona: 'Più risparmio a fini produttivi, attendo un segnale'

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Nel mio discorso al mercato del 25 giugno - ricorda il presidente della Consob, Paolo- ho messo in evidenza che dal 1974, data di nascita della Consob, il rapporto tra moneta e finanza è passato da 1 a 2,8 volte, senza che ildestinato ainterni abbia proceduto con la stessa intensità. Ho anche sottolineato la necessità di accrescere questa destinazione del suo impiego riformando normativa e architettura di vigilanza per incorporare le incalzanti innovazioni tecnologiche". "un- dice - che si intende procedere in questa direzione o, in caso contrario, una spiegazione parimenti fondata del perché non si avverte questa urgente necessità. L'incontro odierno è un'occasione propizia per dare una prima risposta".