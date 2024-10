Sabato al Teatro Sant'Andrea in scena "La cantatrice calva" di Ionesco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa, 24 ottobre 2024 - Venerdì 26 ottobre, alle 21.15, il Teatro S. Andrea di Pisa sarà il palcoscenico di una delle opere più celebri ed emblematiche del Teatro dell'assurdo: "La cantatrice calva" di Eugène Ionesco. Lo spettacolo è diretto da Luca Tessieri e messo in scena dalla compagnia Koru Teatro. Nel cast: Vezio Bianchi, Federico Librino, Bianca Mazzei, Sara Neri, Arianna Ricciardi e Luca Tessieri. "La cantatrice calva", scritta nel 1950, è uno dei testi più importanti del Teatro contemporaneo e rappresenta un pilastro del genere dell'assurdo. La trama, volutamente priva di una vera e propria linearità narrativa, si concentra sui dialoghi privi di senso tra due coppie inglesi, i Signori Smith e i Signori Martin. L’autore si ispirò ad un manuale di conversazione inglese, accorgendosi della banalità delle frasi che vi erano contenute. Lanazione.it - Sabato al Teatro Sant'Andrea in scena "La cantatrice calva" di Ionesco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa, 24 ottobre 2024 - Venerdì 26 ottobre, alle 21.15, ilS.di Pisa sarà il palcoscenico di una delle opere più celebri ed emblematiche deldell'assurdo: "La" di Eugène. Lo spettacolo è diretto da Luca Tessieri e messo indalla compagnia Koru. Nel cast: Vezio Bianchi, Federico Librino, Bianca Mazzei, Sara Neri, Arianna Ricciardi e Luca Tessieri. "La", scritta nel 1950, è uno dei testi più importanti delcontemporaneo e rappresenta un pilastro del genere dell'assurdo. La trama, volutamente priva di una vera e propria linearità narrativa, si concentra sui dialoghi privi di senso tra due coppie inglesi, i Signori Smith e i Signori Martin. L’autore si ispirò ad un manuale di conversazione inglese, accorgendosi della banalità delle frasi che vi erano contenute.

