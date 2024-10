Ilrestodelcarlino.it - Puro cioccolato festival. Gli stand in piazza Castello per un weekend ’delizioso’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’edizione da sold out dello scorso anno dello street food inAriostea, Airs-Confartigianato, in collaborazione con Confartigianato Ferrara e il sostegno dell’amministrazione comunale, cala l’asso di "" per untutto da gustare, questa volta, in. Saranno 12 gliche ospiteranno i maestri artigiani per una tre giorni di prelibatezze, a partire da domani e fino a domenica sera, per la più "deliziosa" ed irresistibile delle rassegne autunnali.