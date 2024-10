Lanazione.it - Ponte chiuso, primi disagi. Bloccata anche la postina. Politica e Confcommercio si fanno sentire

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pistoia, 24 ottobre 2024 – Ildelnuovo è statoieri mattina, poco prima delle 9, e gli operai hanno iniziato a rimuovere il manto bituminoso dalla carreggiata. I lavori sono finalizzati a consolidare e rendere sicure le strutture essenziali delsulla Bure e si concluderanno, secondo l’ordinanza della Provincia di Pistoia, il 20 dicembre prossimo. Con la chiusura totale delè iniziato un periodo di fortinon solo per gli abitanti dinuovo, maper i residenti di Santomato e di Montale e per tutti coloro che abitualmente percorrevano in auto la provinciale montalese per andare e venire da Pistoia. La frazione dinuovo è spaccata in due, dato che non esiste neun percorso pedonale di collegamento tra i due tronconi dell’abitato.