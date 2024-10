Po, la piena è passata: "Fine dell’allerta rossa". E le famiglie rincasano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il colmo di piena del Po è passato, lasciandosi alle spalle la sezione di Pontelagoscuro e i rami del Delta, con livelli di poco superiori alla soglia 3 di criticità (elevata, colore rosso). "In queste ore – spiega l’Aipo – i livelli sono in graduale calo ma si manterranno ancora sopra la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) tra Borgoforte e il mare Adriatico nell’arco delle prossime 24/36 ore. La piena continua ad interessare diverse aree golenali nei tratti mediani e terminali di fiume". SI TORNA A CASA Ieri, intanto, il sindaco Alan Fabbri ha firmato la revoca dell’ordinanza di evacuazione emanata lunedì, i cui effetti sono scattati l’altra mattina, quando il fiume aveva raggiunto la soglia rossa, arrivando a +2,50 metri sopra lo zero idrometrico. Ilrestodelcarlino.it - Po, la piena è passata: "Fine dell’allerta rossa". E le famiglie rincasano Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il colmo didel Po è passato, lasciandosi alle spalle la sezione di Pontelagoscuro e i rami del Delta, con livelli di poco superiori alla soglia 3 di criticità (elevata, colore rosso). "In queste ore – spiega l’Aipo – i livelli sono in graduale calo ma si manterranno ancora sopra la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) tra Borgoforte e il mare Adriatico nell’arco delle prossime 24/36 ore. Lacontinua ad interessare diverse aree golenali nei tratti mediani e terminali di fiume". SI TORNA A CASA Ieri, intanto, il sindaco Alan Fabbri ha firmato la revoca dell’ordinanza di evacuazione emanata lunedì, i cui effetti sono scattati l’altra mattina, quando il fiume aveva raggiunto la soglia, arrivando a +2,50 metri sopra lo zero idrometrico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allagamenti e paura ad Argenta : "Livelli alti e campagne sott’acqua". Fiato sospeso per la piena del Reno - Il grido di allarme per le aziende della zona arriva da Confagricoltura. "Nella zona di Campotto la situazione è simile a quella del 2023 – incalza Carlo Alberto Gennari, Presidente della delegazione di Argenta di Confagricoltura –: sono stati allagati i campi di nostre aziende associate, le quali hanno ancora soia e bietole, che a questo punto probabilmente sarà difficile raccogliere". (Ilrestodelcarlino.it)

Allarme fiumi, Po in piena. L’Emilia Romagna: “Stato d’emergenza nazionale e i primi 50 milioni”, la diretta - Dopo l’alluvione preoccupazione per il deflusso dei corsi d’acqua anche perché Arpae ha diramato una nuova allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali. In regione restano circa 2mila gli ... (ilrestodelcarlino.it)

Rovigo, il drone sorvola la piena del fiume Po all'altezza di Ficarolo - Il drone sorvola la piena del fiume Po all'altezza del comune di Ficarolo, in provincia di Rovigo. La nebbia ha avvolto il passaggio dell'alto livello del fiume nella nebbia per tutte le prime ore ... (rainews.it)

La piena del Po fa paura. In arrivo nuovi temporali. Evacuate altre famiglie - Il grande fiume ha superato la soglia critica, residenti trasferiti a Ferrara. In Emilia-Romagna 2mila sfollati. La Regione al governo: "Subito 50 milioni". (quotidiano.net)