Pino Insegno fuori da "Reazione a Catena"? I rumors e la verità del conduttore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pino Insegno è tornato a condurre quest'anno "Reazione a Catena" il game show di RaiUno che sta per concludere il

Reazione a Catena - la gaffe di Pino Insegno sulle "giuggiole" scatena il delirio : "Che strafalcione!" - "Le giuggiole sono castagne che strafalcione Pino!!!", chiosava Alberta. E via discorrendo, commento dopo commento, in attesa della prossima polemica. La puntata in questione è quella di oggi, mercoledì 23 ottobre, dove i campioni in carica sono ancora I meno tre, terzetto composto da Lorenzo, Alberto e Stefano alla nona puntata consecutiva, cifre che li mettono in lizza per partecipare al torneo dei campioni, ultimo atto della stagione in cui si sfidano tutti i migliori concorrenti dell'anno,. (Liberoquotidiano.it)

Reazione a Catena - rumors su Pino Insegno : ecco chi può prendere il suo posto - Sul possibile successore di Insegno, invece, Candela ha rivelato che sarebbero tanti i nomi in pole: quelli più caldi però sarebbero quattro. Al timone dell'altro apprezzatissimo game show di casa Rai ci sarà Marco Liorni. A rivelare che la posizione di Insegno sarebbe in bilico è stato Giuseppe Candela, giornalista del portale di Roberto D'Agostino, Dagospia: "Chi ci sarà alla conduzione? Pino Insegno non è stato ancora confermato e nemmeno silurato…”, ha scritto. (Liberoquotidiano.it)

Pino Insegno via da Reazione a Catena? Spuntano i nomi dei possibili sostituti : "Scalpitano per quel ruolo" - Sta per concludersi il ciclo di puntate di questa stagione di Reazione a Catena. Il game show di Rai 1, tornato quest'anno a essere condotto da Pino Insegno non senza polemiche, va in onda fino al 2 novembre per poi lasciare il posto a L'Eredità con Marco Liorni che occuperà la stessa fascia... (Today.it)