Per un'arcata intensa ma naturale, anche senza trucco, la tinta per sopracciglia può essere la soluzione ideale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Avete appena tinto i capelli e il nuovo colore stona con quello delle sopracciglia? Oppure l’arcata si nota poco e necessita di maggiore carattere? La tinta per sopracciglia è il trattamento specifico che può risolvere queste e altri piccoli aspetti come la pienezza e la lucentezza. anche a casa. Ecco come. Iodonna.it - Per un'arcata intensa ma naturale, anche senza trucco, la tinta per sopracciglia può essere la soluzione ideale Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Avete appena tinto i capelli e il nuovo colore stona con quello delle? Oppure l’si nota poco e necessita di maggiore carattere? Laperè il trattamento specifico che può risolvere queste e altri piccoli aspetti come la pienezza e la lucentezza.a casa. Ecco come.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tinta per sopracciglia : il miglior prodotto per un risultato naturale a lungo termine - Da usare a casa, in tutta sicurezza, questo colore semipermanente esalta il colore delle arcate sopraccigliari, che appaiono più folte, luminose e piene fino a 6 settimane. Il primo step da provare ancor prima di avventurarsi in trattamenti definitivi. (Vanityfair.it)