Noemi Bocchi cancella le story con Totti, poi parte per Miami: “Tra i due esistono da tempo problemi” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una fonte riferisce a Fanpage.it che quello che starebbero vivendo Francesco Totti e Noemi Bocchi è un momento delicato che va avanti da molto prima che l’ex capitano della Roma fosse fotografato vicino alla giornalista Marialuisa Jacobelli. Fanpage.it - Noemi Bocchi cancella le story con Totti, poi parte per Miami: “Tra i due esistono da tempo problemi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una fonte riferisce a Fanpage.it che quello che starebbero vivendo Francescoè un momento delicato che va avanti da molto prima che l’ex capitano della Roma fosse fotografato vicino alla giornalista Marialuisa Jacobelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi nera tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Entrambi hanno lanciato un segnale sui social - Francesco e Noemi hanno eliminato le tracce social della loro storia d'amore: è tutto irrimediabilmente finito?. (Golssip.it)

Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi? Parla la ragazza con cui è stato avvistato - Ex del GF racconta cosa le ha rivelato Chiara Ferragni su Fedez L'ex gieffina è molto amica dell'influencer e ha voluto dire la sua dopo il flirt di lui con la giovane Garance Authié: le rivelazioni Con il suo mix di professionalità e versatilità, Marialuisa Jacobelli continua a crescere nel mondo della televisione. (Anticipazionitv.it)

Nuovo flirt per Totti? Paparazzato con Marialuisa Jacobelli : voci di crisi con Noemi Bocchi - . it. Dopo la separazione turbolenta da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma sembrava aver trovato stabilità, ma ora emergono voci di una nuova fiamma: la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Francesco Totti torna al centro del gossip con la notizia di un presunto flirt che potrebbe mettere in crisi la sua attuale relazione con Noemi Bocchi. (Dailynews24.it)