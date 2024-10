Mic, il day after di Fdi: “Spano di sinistra non piaceva, Giuli vada avanti” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l'esplosione del caso Francesco Spano (aspettando i risvolti di Report), in casa di Fratelli d'Italia è il L'articolo Mic, il day after di Fdi: “Spano di sinistra non piaceva, Giuli vada avanti” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mic, il day after di Fdi: “Spano di sinistra non piaceva, Giuli vada avanti” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l'esplosione del caso Francesco(aspettando i risvolti di Report), in casa di Fratelli d'Italia è il L'articolo Mic, il daydi Fdi: “dinon” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto al Ministero della Cultura, le dimissioni di Francesco Spano - Lasciate stare l’omofobia. E pure il conflitto di interessi. Forse non ha nemmeno senso affondare il colpo su Francesco Spano, il capo di Gabinetto del Ministero della Cultura meno longevo che la ... (informazione.it)

Mic, il day after di Fdi: "Spano di sinistra non piaceva, Giuli vada avanti" - Fazzolari smentisce scontro con ministro: "Lo stimo". E Ranucci continua nei mini spoiler di Report Dopo l'esplosione del caso Francesco Spano (aspettando i risvolti di Report), in casa di Fratelli d' ... (adnkronos.com)

Reports of damaging revelations 'vastly overrated' - Giuli - Culture Minister Alessandro Giuli said Thursday that he was not worried after Sigfrido Ranucci, the presenter of an investigative reporting programme on State broadcaster Rai, announced that next week ... (ansa.it)

Top culture min' official quits after 'personal attacks' (3) - There was fresh turmoil at the culture ministry on Wednesday when chief of staff Francesco Spano announced he was quitting, saying he could not stay in the role because of a "situation that has arisen ... (ansa.it)