Meloni sui giudici: “Nessun complotto, solo menefreghismo verso gli italiani” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma Giorgia Meloni celebra gli ottanta anni del Tempo e incalzata dal direttore Tommaso Cerno traccia un bilancio dei primi due anni del suo governo. «Sicuramente ci sono stati errori di valutazione, cose venute bene e altre meno. Ma il mio bilancio personale è che sono in pace con la mia coscienza, che è una ragazza molto aggressiva e pesante. Non avrei potuto lavorare di più e metterci più entusiasmo, passione e sacrificio». Vestita di bianco, pantalone nero, la premier risponde, forse per la prima volta, a chi la accusa di vittimismo. Di essere a metà fra «Wonder woman e Calimero», citando il senatore Renzi. «Non ho mai parlato di complotto. Iltempo.it - Meloni sui giudici: “Nessun complotto, solo menefreghismo verso gli italiani” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma Giorgiacelebra gli ottanta anni del Tempo e incalzata dal direttore Tommaso Cerno traccia un bilancio dei primi due anni del suo governo. «Sicuramente ci sono stati errori di valutazione, cose venute bene e altre meno. Ma il mio bilancio personale è che sono in pace con la mia coscienza, che è una ragazza molto aggressiva e pesante. Non avrei potuto lavorare di più e metterci più entusiasmo, passione e sacrificio». Vestita di bianco, pantalone nero, la premier risponde, forse per la prima volta, a chi la accusa di vittimismo. Di essere a metà fra «Wonder woman e Calimero», citando il senatore Renzi. «Non ho mai parlato di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni sui due anni al governo : “Non potevo fare di più - su Patarnello non credo a complotto” - . 'intesa Italia-Albania funzionerà ", "Sulle pensioni non prendo lezioni da quelli del Superbonus", "La manovra non alza le tasse, è un dato di fatto", sono questi i cavalli di battaglia del premier, intervistata dal direttore de Il Tempo Tommaso Cerno in occasione delle celebrazioni degli 80 anni della. (Ildifforme.it)

Mistero Cultura, ‘vendetta’ Meloni 7 anni dopo: Spano a casa, Giuli commissariato, ora Report piace a Fdi - Dopo l’annuncio di “un nuovo caso Boccia al maschile” lascia il fedelissimo del neo ministro della Cultura, e durante l’elezione il caso Toti va in primetime ... (ilriformista.it)

Nicola Drago, che vuole «aggiustare» l'Italia (che ha avuto 68 governi in 78 anni) e dice: «Il premierato non è di destra» - Non se ne parla più, ma questo è il momento migliore per spiegare il premierato. Parola di Nicola Drago, che ci ha scritto un saggio e però precisa: «Non è una cosa di destra». Anzi: a Giorgia Meloni ... (vanityfair.it)

Bersani e le tante falsità sul mercato del lavoro dette a DiMartedì - L’ex segretario del Pd è chiamato a fare un bilancio dei due anni di governo Meloni ma quando si trova ad affrontare il mercato del lavoro sembra, con rispetto parlando, Maurizio Landini: infila una ... (ilfoglio.it)