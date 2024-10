Unlimitednews.it - Manovra, al centro lavoro e famiglia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Laeconomica, approdata nelle scorse ore in Parlamento, introduce importanti novità nel settore previdenziale, con un focus sulle pensioni minime e sulla flessibilità in uscita. Con 144 articoli e un valore di 28 miliardi e mezzo di euro, il provvedimento si propone di affrontare le sfide economiche attuali, mantenendo un occhio attento alla, con il bonus bebè, e ai lavoratori, attraverso gli interventi sulle detrazioni fiscali. Tra le novità, anche l’incremento delle pensioni minime: del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026, dopo un adeguamento del 2,7% per il 2024. Laconferma la proroga di un anno per Quota 103 in versione “contributiva”, insieme ad Ape sociale e Opzione Donna.