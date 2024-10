Velvetmag.it - L’obbiettivo di Netanyahu non è mai stato Hamas

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Mentre l’attenzione internazionale è concentrata sulla possibile risposta diall’Iran. In questi giorni le atrocità nella striscia di Gaza da parte dell’IDF non si sono mai fermate. A nord della strisca, l’esercito israeliano sta portando avanti bombardamenti a tappeto e incursioni via terra per eliminare una volta per tutte la presenza palestinese sul territorio. Portando avanti il cosiddetto “Piano dei Generali”. Presidente/ FOTO ANSANonostante dunque ad oggi Tel Aviv avrebbe fatto fuori i suoi principali nemici, come il capo di Hezbollah, Nasrallah, e la mente di, Sinwar. Non è ancora chiaro quale sia la fine delle operazioni di