Lite Orlando-Ronzulli. "Se Toti ha patteggiato una responsabilità indiscutibile c'era". "Costretto a dimissioni da una certa magistratura". Su La7 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bagarre a L'aria che tira (La7) tra la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, attualmente candidato alla presidenza regionale della Liguria per il centrosinistra. La miccia esplode quando il conduttore David Parenzo chiede a Orlando se la vicenda giudiziaria dell'ex presidente Giovanni Toti influrà sul voto ligure di sabato e domenica prossimo. "Sicuramente qualche incidenza l'avrà – risponde il deputato del Pd – ma io non mi sono mai illuso che fosse determinante. Sono determinanti invece le conseguenze di quel sistema, che ha sfasciato la sanità, visto che la Liguria ha la peggiore sanità del centro-nord, e che ha creato un potere decisionale oligarchico, cioè pochissime persone ricche e potenti decidono sulla testa di tutti.

