LinkedIn multata con maxi sanzione da 310 milioni per violazione della privacy nell’Ue

(Di giovedì 24 ottobre 2024)multa aperdelle norme sulladell’Unione europea. La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha preso di mira un altro Big tech annunciando unada 310di euro per la piattaforma social dedicata al mondo del lavoro, al termine di un’indagine per l’infrazione del regolamento europeo sui dati (Gdpr), in particolare riguardo la pubblicità mirata e obbligo di conformità. LaLa Commissione, che agisce per conto dell’Ue, imputa adi aver ottenuto il consenso dell’utilizzo dei dati degli utenti “non liberamente”, “né in modo sufficientemente chiaro o specifico, né univoco”. Motivo per il quale il Dpc, oltre a comminare la multa, ha ordinato al social network “di adeguare il suo trattamento (dei dati)” al Gdpr.