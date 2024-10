Libano attacchi aerei israeliani | le immagini generate con l’AI

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una scena potente, che mostra i difficili momenti di Beirut sotto i bombardamenti di Israele, che in, secondo quanto riportato dal ministero della Salute citato da Reuters, hanno già ucciso oltre 2 mila persone. Si vede un aereo atterrare a Beirut mentre la città va a fuoco sotto i bombardamenti. Sebbene la sofferenza degli abitanti di Beirut sia reale, ledella scena non sono foto, madall’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta: Circolano ledi un aereo che atterra all’aeroporto di Beirut mentre dietro di esso si vedono esplosioni e incendi. Si sostiene che quella mostrata sia una scena realmente verificatasi e fotografata durante uno dei bombardamentisu Beirut. Sebbene i bombardamenti siano reali, ledell’aereo all’aeroporto di Beirut sonocon l’intelligenza artificiale.