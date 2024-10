Ilnapolista.it - La Francia contro l’omofobia negli stadi: «La squadra di casa potrebbe perdere la partita a tavolino»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Incominciano ad arrivare i primi segnali per combattereall’interno deglidurante le partite. La: «Ladila» Come annunciato a Bfm Tv, dal Ministero per lo sport comunicano che in caso di ripetuti cori omofobi, lasarà interrotta eessere persa aper ladi. Il pianoattuarsi già da questo fine settimana. OFFICIEL ! En cas de chants homophobes répétés dans un stade, le match sera ???????? et ????? pour l’équipe qui reçoit ! Dès ce week-end des matchs pourraient être concernés par cette mesure stricte. pic.twitter.com/RKvtg1NmDb — Actu Foot (@ActuFoot) October 24, 2024 Il portavoce Gil Averous ha dichiarato: «Tolleranza zero, non lasceremo passare nulla.