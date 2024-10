Kvaratskhelia, domani l’agente a Napoli per discutere del rinnovo (KK Napoli) (Di giovedì 24 ottobre 2024) La questione sul rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli prende piede. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli su X: domani il suo agente Jugeli sarà a Napoli per discutere del rinnovo di contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni. +++ #Kvaraskhelia, domani il suo agente #Jugeli sarà a #Napoli per discutere del rinnovo di contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni +++ pic.twitter.com/gh0q5F7RzJ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissNapoli) October 24, 2024 La società sembra essere ferma sui 5/6 milioni circa all’anno, mentre il georgiano ne vorrebbe 8. Ricordiamo che il suo contratto attualmente scade nel 2027. L'articolo Kvaratskhelia, domani l’agente a Napoli per discutere del rinnovo (KK Napoli) ilNapolista. Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, domani l’agente a Napoli per discutere del rinnovo (KK Napoli) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La questione suldi contratto di Khvichacon ilprende piede. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kisssu X:il suo agente Jugeli sarà aperdeldi contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni. +++ #Kvaraskhelia,il suo agente #Jugeli sarà a #perdeldi contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni +++ pic.twitter.com/gh0q5F7RzJ — Radio Kiss Kiss(@kisskiss) October 24, 2024 La società sembra essere ferma sui 5/6 milioni circa all’anno, mentre il georgiano ne vorrebbe 8. Ricordiamo che il suo contratto attualmente scade nel 2027. L'articoloperdel(KK) ilsta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NAPOLI, CONTE SUL RINNOVO DI KVARA: "GLI CHIEDO SOLO DI ESSERE CONCENTRATO" - In conferenza: «Il rinnovo di Kvara? Nel calcio tutto può succedere. Quello che chiedo sempre è di onorare la maglia, fare il massimo fino a fine stagione. Non vado oltre» Sabato alle 15 il Napoli tor ... (informazione.it)

L'allenatore della squadra azzurra: "Chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere. Kvara? Se ne occupa il d.s." - L'allenatore della squadra azzurra: "Chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere. Kvara? Se ne occupa il d.s." ... (gazzetta.it)

Napoli, offerta alla Lukaku per il rinnovo di Kvaratskhelia: c’è il PSG alla finestra - Dentro o fuori. Il Napoli ha già chiara l`offerta da fare a Kvaratskhelia per il rinnovo del contratto: 6 milioni, bonus compresi. La società azzurra ritiene. (calciomercato.com)

Napoli, Conte: "Inter-Juve? Sapete che non guardo mai le altre" - Antivigilia di campionato per il Napoli capolista, che sabato ospita il Lecce per una ... come ad esempio la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia che ormai si trascina dall'estate: "Se ... (tuttojuve.com)

Napoli, Conte pensa al Lecce: «Non sarà mai una partita come tutte le altre. Il rinnovo di Kvara? Mi auguro si trovi un accordo» - Conte ha anche parlato del futuro di Kvaratskhelia: «Il rinnovo? Non mi compete entrare nelle cifre. Le parti stanno dialogando, mi auguro si possa trovare un accordo. Ma nel calcio tutto può ... (ilmessaggero.it)