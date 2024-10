Il canone Rai torna a 90 euro nel 2025: ecco come si pagherà (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica e inviato alla camera per la discussione e l'approvazione della legge di bilancio 2025, non c'è traccia del provvedimento che l'anno scorso aveva permesso di abbassare il canone Tv da 90 a 70 auro Quotidiano.net - Il canone Rai torna a 90 euro nel 2025: ecco come si pagherà Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica e inviato alla camera per la discussione e l'approvazione della legge di bilancio, non c'è traccia del provvedimento che l'anno scorso aveva permesso di abbassare ilTv da 90 a 70 auro

