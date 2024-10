Il calcio è ingovernabile: Stati, oligarchi e miliardari sottomettono le istituzioni (Guardian) (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Inghilterra sta facendo molto discutere l’istituzione di un ente di regolamentazione indipendente – atteso da moltissimo tempo – con la facoltà, tra le altre cose, di bloccare la vendite degli stadi della Premier League a Stati stranieri. Ma, scrive in un’analisi sul Guardian Jonathan Wilson, “il fatto che esista un regolatore non significa che le normative siano rispettate”. “C’è il pericolo, come è successo in altri settori, che coloro che vengono regolamentati abbiano tasche più profonde di coloro che regolano e quindi possano prendersi le persone migliori dal regolatore? E questa è la domanda esistenziale che si pone davanti al calcio moderno: è davvero governabile?”. Perché “i proprietari moderni, che siano Stati, oligarchi o i più ricchi fondi di private equity, hanno il potere finanziario di intimidire gli amministratori del calcio fino alla sottomissione”. Ilnapolista.it - Il calcio è ingovernabile: Stati, oligarchi e miliardari sottomettono le istituzioni (Guardian) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Inghilterra sta facendo molto discutere l’istituzione di un ente di regolamentazione indipendente – atteso da moltissimo tempo – con la facoltà, tra le altre cose, di bloccare la vendite degli stadi della Premier League astranieri. Ma, scrive in un’analisi sulJonathan Wilson, “il fatto che esista un regolatore non significa che le normative siano rispettate”. “C’è il pericolo, come è successo in altri settori, che coloro che vengono regolamentati abbiano tasche più profonde di coloro che regolano e quindi possano prendersi le persone migliori dal regolatore? E questa è la domanda esistenziale che si pone davanti almoderno: è davvero governabile?”. Perché “i proprietari moderni, che sianoo i più ricchi fondi di private equity, hanno il potere finanziario di intimidire gli amministratori delfino alla sottomissione”.

