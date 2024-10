Governo: Schlein, 'Meloni chiusa nel Palazzo parla solo via social, basta propaganda' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Meloni si è chiusa nel Palazzo, non parla più con le persone se non tramite social. Ogni volta incolpa qualcuno ma dopo due anni di Governo è ora di assumersi le responsabilità. Tagliano sanità e sociale ma è sempre colpa di qualcun altro. Aumentano le accise quando volevano abbatterle. Ora fanno un accordo con l'Albania che non sta in piedi dal punto di vista giuridici e politico per cui hanno buttato 800 milioni.Non ci dicano più che non ci sono soldi per la sanità. basta propaganda, serve un approccio molto più serio". Così Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4. Liberoquotidiano.it - Governo: Schlein, 'Meloni chiusa nel Palazzo parla solo via social, basta propaganda' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "si ènel, nonpiù con le persone se non tramite. Ogni volta incolpa qualcuno ma dopo due anni diè ora di assumersi le responsabilità. Tagliano sanità ee ma è sempre colpa di qualcun altro. Aumentano le accise quando volevano abbatterle. Ora fanno un accordo con l'Albania che non sta in piedi dal punto di vista giuridici e politico per cui hanno buttato 800 milioni.Non ci dicano più che non ci sono soldi per la sanità., serve un approccio molto più serio". Così Ellya Dritto e Rovescio su Rete4.

