Giugliano, ancora banda del buco in azione: scoperto cunicolo in "vico Miciano" (Di giovedì 24 ottobre 2024) ancora banda del buco in azione a Giugliano. Dopo la chiusura provocato al Corso Campano, i malviventi stavano continuano ad operare nel sottosuolo del centro storico. Ieri pomeriggio gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato hanno rinvenuto un altro tunnel. Giugliano, ancora banda del buco in azione: scoperto cunicolo in "vico Miciano" La L'articolo Giugliano, ancora banda del buco in "vico Miciano" Teleclubitalia.

