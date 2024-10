Sport.quotidiano.net - Fos CVR: blitz e primato. Brunfranco ne segna 26

(Di giovedì 24 ottobre 2024) MASSAVOLLEY 1 FOS CVR 3 MASSAVOLLEY: Rapisarda 2, Galassi 5, Coco 4, Grasso 9, Spada 18, Pedrazzi9, Contoli, Ricci (L), Lanzoni 1, Pasquali (2°L), Monavia 5, Dominichini 4. N.e. Fazziani. All. Penazzi. FOS CVR: Ronzoni (L), Odorici 8, Migliore 4, Sazzi 1,26, Kaja 18, Attolini 2, Bortolamedi 11, Camurri 2, Iotti 1, Cioni (2L). N.e. Memoli, Giovanardi, Ferrari. All. Sazzi. Parziali: 25-23 19-25 21-25 26-28 Note: durata set 28’ 28’ 30’ 35’, totale 2h.01’. Massa 6 ace, 9 errori, 2 muri. Cvr 7 ace, 16 errori, 8 muri. Splendida vittoria in trasferta della Fos CVR che s’impone nel Ravennate per 3 a 1 e, sfruttando le diverse gare rinviate per il maltempo, si porta addirittura al comando della classifica della Serie B2, girone F, con sei punti in due gare. Partita comunque combattuta, con l’ultimo set ai vantaggi: spiccano i 26 punti die i 18 di Kaja.