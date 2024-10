Puntomagazine.it - F1: ANTONELLI, UN ITALIANO TORNA IN FORMULA UNO

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Andrea Kimisotituirà Lewis Hamilton La Mercedes ha scelto il sostituto di Lewis Hamilton, che dal 2025 affiancherà Leclerc in Ferrari, Andrea Kimi, 18 anni, pilota bolognese. Unquindi a guidare una monoposto di1, non una vettura di poco conto ma una Mercedes. Il compito del pilotaè di quelli duri, sostituire Hamilton è già una sfida che vale una carriera. Nelle prove libere dello scorso Gran Premio di Monza, il pilotasi è girato dopo appena 5 giri ma l’incidente non ha minimamente scalfito Toto Wolff che ha deciso di puntare sul pilotaper rilanciare una scuderia in difficoltà dopo anni di dominio. Andrea Kimiè un pilota Mercedes da sempre. La scuderia inglese, lo ha preso all’età di 11 anni, quando nei kart ha mostrato già un talento cristallino.