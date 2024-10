Eurolega 2024/2025: l’Olimpia Milano perde ancora, passa l’Efes al Forum (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si apre la quinta giornata di Eurolega. perde ancora l’Olimpia Milano, che cade al Forum contro l’Efes Lo Zalgiris di Trinchieri non si ferma e Paris vince il derby contro il Monaco. Baskonia ok contro l’Alba RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE l’Olimpia Milano (1W/4L) cade in casa contro l’Efes (3W/L) 96-84 in un match condotto dall’inizio alla fine dai turchi, che vanno sotto solo sul 2-0 e poi comandano la gara sin dal primo quarto. Gli ospiti toccano i 21 punti di vantaggio all’intervallo, ma subiscono la rimonta di rabbia del EA7, che torna sotto di quattro sul 52-56. Nel quarto quarto l’Efes si aggrappa ai suoi fenomeni e ricaccia indietro Milano tornando a dominare il parquet nell’ultimo periodo. Sono 19 punti per Bryant, 17 con 7 assist per Thomspon e 11 per l’ex Milwaukee Bucks Nwora. In doppia cifra anche Osmani (11 punti) e Smits (11 punti). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si apre la quinta giornata di, che cade alcontroLo Zalgiris di Trinchieri non si ferma e Paris vince il derby contro il Monaco. Baskonia ok contro l’Alba RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE(1W/4L) cade in casa contro(3W/L) 96-84 in un match condotto dall’inizio alla fine dai turchi, che vanno sotto solo sul 2-0 e poi comandano la gara sin dal primo quarto. Gli ospiti toccano i 21 punti di vantaggio all’intervallo, ma subiscono la rimonta di rabbia del EA7, che torna sotto di quattro sul 52-56. Nel quarto quartosi aggrappa ai suoi fenomeni e ricaccia indietrotornando a dominare il parquet nell’ultimo periodo. Sono 19 punti per Bryant, 17 con 7 assist per Thomspon e 11 per l’ex Milwaukee Bucks Nwora. In doppia cifra anche Osmani (11 punti) e Smits (11 punti).

