Edizioni BD presenta Over my dead body. La maledizione delle streghe perdute di Sweeney Boo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si avvicina Samhain, la festa che nel calendariocorrisponde ad Halloween, la notte in cui tutto può succedere. Possono risvegliarsi mostri dimenticati o venire alla luce segreti rimasti sepolti per troppo tempo In arrivo sugli scaffali il dark academiamy. La, prima opera pubblicata in Italia a firma dell’artista canadeseBoo. Un appassionante volume unico che debutta a Lucca Comics & Games e sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 6 novembre! Sta per cominciare un nuovo anno scolastico all’Istituto Nascosto di Stregoneria Younwity e Abigail sa che è il momento di mettersi sotto, crescere e prendere sul serio la scuola. Tutti i suoi piani finiscono però a gambe all’aria quando la ragazza a cui fa da mentore, Noreen, scompare.