Cosa visitare a Roma? Ora te lo dice Julia la guida turistica virtuale del Comune

A Roma entra in servizio Julia, una guida turistica virtuale arricchita dall'Intelligenza Artificiale. Può consigliare monumenti e musei, ristoranti e mezzi di trasporto. E può risponderti in tante lingue diverse

Con Julia alla scoperta di Roma contro l'overturism - "È il primo progetto di questo tipo al mondo" dice con entusiasmo Gualtieri che lo ha testato direttamente: "Io stesso ho chiesto, parlando, a Julia dove si vedevano meglio i restauri delle Mura Aureliane", ha riferito "e mi ha risposto in modo pertinente". Julia sarà in grado di rispondere in oltre 60 lingue sia in forma scritta che parlata, e verrà alimentata con dati a disposizione di Roma Capitale e dei maggiori stakeholder della città, mettendola al riparo dal clickbaiting e dalla pubblicità aggressiva di alcuni motori di ricerca. (Agi.it)

Ecco Julia - l'assistente virtuale che parlerà con i pellegrini e i romani tramite Whatsapp - Era stata annunciata durante la recente Future Week ed ora è stata presentata al pubblico. Parliamo di Julia, l’assistente digitale che aiuterà i pellegrini ed i turisti a orientarsi durante il Giubileo 2025 a Roma. Una chat box che parla 60 lingue e che non darà semplici indicazioni ma aiuterà... (Romatoday.it)

Roma Capitale e Microsoft lanciano Julia - l’assistente virtuale per i turisti in vista del Giubileo - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato come questo progetto rappresenti un passo avanti significativo per l’innovazione nella Capitale. Queste aziende, attive nei settori della tecnologia e dei servizi, hanno unito le forze per creare un’assistente virtuale che non solo fornisce informazioni, ma contribuisce anche a ottimizzare l’interazione tra i diversi attori del settore turistico. (Gaeta.it)