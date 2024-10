Corruzione sugli appalti Pnrr e per l’accoglianza dei migranti: arrestati imprenditori e funzionari (Di giovedì 24 ottobre 2024) imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli, funzionari e dipendenti di un Comune basso Lazio sono tra gli arrestati e destinatari di misure interdittive per Corruzione su appalti Pnrr e accoglianza migranti. Fanpage.it - Corruzione sugli appalti Pnrr e per l’accoglianza dei migranti: arrestati imprenditori e funzionari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)e professionisti delle province di Frosinone e Napoli,e dipendenti di un Comune basso Lazio sono tra glie destinatari di misure interdittive persue accoglianza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

VIDEO | Corruzione negli appalti pubblici. In carcere imprenditori e funzionari del comune di Ceccano - A seguito di un’attività di indagine diretta dall’ufficio di Roma della Procura Europea, investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma  stanno eseguendo misure cautelari personali e sequestri... (Frosinonetoday.it)

Corruzione per appalti Pnrr e accoglienza migranti - arresti nel frusinate e Napoli - (Adnkronos) – Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l’accoglienza dei migranti. Con queste accuse investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma stanno eseguendo, nell'ambito dell'operazione 'The good lobby', misure […]. (Periodicodaily.com)

Gendelî û kirîna gistî: lêpirsîna li ser fonên Pnrr li Frosinone - Di demên dawî de, ya Tribunale di Frosinone ha emesso misure cautelari nei confronti di un gruppo di individui accusati di komeleya sûc finalizzata alla corruzione. Questa inchiesta è il risultato di ... (notizie.it)

Scandalo sugli appalti PNRR e l'accoglienza migranti: arresti e sequestri - Un'importante operazione della Procura europea ha portato all'emissione di misure cautelari contro diversi individui coinvolti in una rete ... (dailyexpress.it)

Corruzione e fondi Pnrr – Arresti, interdittive e sequestri per l’aggiudicazione di appalti e accoglienza dei migranti nel Frusinate - Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l’accoglienza dei migranti. Il giudice per le indagini preliminari ... (ilfattoquotidiano.it)