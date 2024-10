Conte “Nel mio Napoli tutti titolari, migliorare dopo Empoli” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Napoli (ITALPRESS) – “Non mi piace affrontare il discorsoturnover. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciòche vedo. Se c’è qualche problema cambierò, proverò a mettere lamigliore formazione da mandare in campo. C’è una partita dadisputare contro il Lecce e bisogna cercare di continuare a farerisultato. Poi è inevitabile che farò delle scelte. Ho ancoradomani per scegliere”. Lo ha dichiarato Antonio Conte nellaconferenza stampa di presentazione di Napoli-Lecce in programmasabato al Maradona. “L’approccio che mi aspetto? Mi auguro che cisia un approccio diverso. Quello di Empoli non mi è piaciuto. Nonè stato voluto da me o dai ragazzi. Ci sono anche gli avversari.Vogliamo migliorare e cercare di fare meglio del primo tempo diEmpoli”, ha detto ancora il tecnico dei partenopei a tre giorni dalla sfida tra Inter e Juventus. Unlimitednews.it - Conte “Nel mio Napoli tutti titolari, migliorare dopo Empoli” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “Non mi piace affrontare il discorsoturnover. Sono. Le scelte le faccio in base a ciòche vedo. Se c’è qualche problema cambierò, proverò a mettere lamigliore formazione da mandare in campo. C’è una partita dadisputare contro il Lecce e bisogna cercare di continuare a farerisultato. Poi è inevitabile che farò delle scelte. Ho ancoradomani per scegliere”. Lo ha dichiarato Antonionellaconferenza stampa di presentazione di-Lecce in programmasabato al Maradona. “L’approccio che mi aspetto? Mi auguro che cisia un approccio diverso. Quello dinon mi è piaciuto. Nonè stato voluto da me o dai ragazzi. Ci sono anche gli avversari.Vogliamoe cercare di fare meglio del primo tempo di”, ha detto ancora il tecnico dei partenopei a tre giorni dalla sfida tra Inter e Juventus.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte "Nel mio Napoli tutti titolari - migliorare dopo Empoli" - "E' inevitabile che farò delle scelte. Ho ancora tempo per scegliere" NAPOLI - "Non mi piace affrontare il discorso turnover. C'è una parti . Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Sono tutti titolari. Se c'è qualche problema cambierò, proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. (Ilgiornaleditalia.it)

Conte verso Napoli-Lecce : “Non mi piace parlare di avvicendamento - per me sono tutti titolari” - Chi ha vinto sa cosa serve per tornare a vincere e per costruire basi solide e durature. Cercherò di schierare la migliore formazione in campo, quella che ritengo più adatta, anche perché c’è una partita da giocare contro il Lecce per continuare a ottenere risultati, e questo è alla base di tutto. 14. (Terzotemponapoli.com)

DIRETTA | Napoli-Lecce - Conte : “No al turnover - sono tutti titolari” - . Antonio Conte, allenatore del Napoli (LaPresse) Calciomercato. I precedenti sono piuttosto equilibrati: tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I ragazzi sono tutti titolari e ci sono delle scelte da fare in base a quello che vedo. Farò valutazioni anche domani, quando prenderò le decisioni finali”. (Calciomercato.it)