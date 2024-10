Consiglio comunale, slittano a fine novembre le nuove assunzioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Consiglio comunale dice sì al bilancio consolidato dell'amministrazione (la sommatoria tra le manovre finanziarie di Comune e società collegate) ma la mancata approvazione dell'esecutività fa slittare ancora l'ingresso dei nuovi assunti su concorso a Palazzo Zanca. Se ne parlerà infatti dopo Messinatoday.it - Consiglio comunale, slittano a fine novembre le nuove assunzioni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildice sì al bilancio consolidato dell'amministrazione (la sommatoria tra le manovre finanziarie di Comune e società collegate) ma la mancata approvazione dell'esecutività fa slittare ancora l'ingresso dei nuovi assunti su concorso a Palazzo Zanca. Se ne parlerà infatti dopo

