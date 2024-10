Come cambiano le detrazioni fiscali Irpef con la Manovra 2025 e chi ci perde (Di giovedì 24 ottobre 2024) La legge di bilancio per il 2025 introduce un nuovo meccanismo per il calcolo delle detrazioni fiscali, che penalizzerà soprattutto chi ha redditi sopra i 75mila euro e non ha figli a carico. Infatti, ci sarà una somma massima che si può detrarre: dipenderà sia dal reddito che dal numero di figli. Escluse comunque dal conto le spese sanitarie e quelli per i mutui già attivi. Fanpage.it - Come cambiano le detrazioni fiscali Irpef con la Manovra 2025 e chi ci perde Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La legge di bilancio per ilintroduce un nuovo meccanismo per il calcolo delle, che penalizzerà soprattutto chi ha redditi sopra i 75mila euro e non ha figli a carico. Infatti, ci sarà una somma massima che si può detrarre: dipenderà sia dal reddito che dal numero di figli. Escluse comunque dal conto le spese sanitarie e quelli per i mutui già attivi.

