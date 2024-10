Ilrestodelcarlino.it - Colata di fango blocca una strada a Casteldelci. Quattro ore di intervento nella notte per ripulire

(Di giovedì 24 ottobre 2024)e un mare di detriti sulla. È stata una lunghissimaquella vissuta per le strade di, lungo la via che collega le località Monte e Giardiniera. Lì dove intorno alle 21 la pioggia ha innescato un copioso smottamento: unadiproveniente da un cantiere per il rifacimento delle condotte idriche posizionato più a monte. Ladiha parzialmente invaso eto lacerniera tra le frazioni die questo ha fatto immediatamente scattare l’allarme per l’accaduto. Sul posto sono dunque immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per operare l’necessario a sgomberare la carreggiata. La copiosa presenza dituttavia non sono stati semplici e da quando si è verificato lo smottamento, ai vigili del fuoco sono servite circaore per riuscire a ripristinare la situazione.