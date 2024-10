Clamoroso, Totti torna in campo: svelato il club di Serie A (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francesco Totti ha scherzato su un suo ritorno in campo, una suggestione che però a certe latitudini qualcosa ha smosso Francesco Totti di nuovo in Serie A. Da giorni si sta parlando di questa suggestione incredibile lanciata dallo stesso ex capitano della Roma in un incontro con Betsson.sport di cui è ambassador e volto principale. “Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo alcuni anni. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”, le sue parole di qualche giorno fa. Francesco Totti (LaPresse) – calciomercato.itChe poi in una battuta successiva ha chiarito come si trattasse di “chiacchiere, si fa per scherzare. Calciomercato.it - Clamoroso, Totti torna in campo: svelato il club di Serie A Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francescoha scherzato su un suo ritorno in, una suggestione che però a certe latitudini qualcosa ha smosso Francescodi nuovo inA. Da giorni si sta parlando di questa suggestione incredibile lanciata dallo stesso ex capitano della Roma in un incontro con Betsson.sport di cui è ambassador e volto principale. “Un mio ritorno in? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sonoti a giocare dopo alcuni anni. Mi hanno cercato alcune squadre diA di recente mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”, le sue parole di qualche giorno fa. Francesco(LaPresse) – calciomercato.itChe poi in una battuta successiva ha chiarito come si trattasse di “chiacchiere, si fa per scherzare.

Francesco Totti potrebbe scendere in campo - un affare da 100 milioni - A quarantotto anni, Francesco Totti non smette di stupire, e non parliamo dei recenti gossip che lo stanno travolgendo. Ma, la scelta di puntare sulle attività promozionali senza adeguarsi al regime fiscale previsto per chi svolge in modo continuativo queste operazioni è stata decisamente un autogol. (Quifinanza.it)

Totti e il ritorno in campo - un affare da 100 milioni : due club ‘ideali’ - ecco perché - “Due mesi e sarei in forma per almeno 30 minuti di gioco”, ha dichiarato il ‘Pupone’. E peraltro un trasferimento in ‘zona Biscione’ sarebbe anche ora anche più agevole dal punto di vista emotivo visto che la sua ex Ilary non lavora più a Mediaset”. it: Notizie dallo Sport Italiano. Anche 100 milioni di euro, tra incassi, diritti per l’immagine, docu-serie, merchandising, ospitate, viralizzazioni social da capogiro e trasferte-show milionarie. (Seriea24.it)

Totti : quotato il ritorno in campo da giocatore - ma i bookie scommettono su un futuro da dirigente - Un ritorno di Francesco Totti in campo? Dopo l`apertura del diretto interessato, i bookmaker si sono scatenati all`idea che la bandiera della... (Calciomercato.com)