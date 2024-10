Calcio a 5 serie A | domani alle 2030 debutto in casa Italservice con la corazzata Torino

Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A: domani alle 20,30 debutto in casa. Italservice con la corazzata Torino

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’debutta in20,30 al PalaMegabox. Dopo l’amaro antipasto di Roma, dove i biancorossi hanno perso nella prima giornata di campionato, ecco arrivare a Campanara la L84 di. Avversario con tanti ex pesaresi: Cuzzolino, Fortini e Murilo Schiochet. Pierluigi Galliani, uno dei tanti volti nuovi in, nonché autore del momentaneo 1-0 nella scorsa gara giocata nella capitale, suona la carica: "La L84 è un’altra. Affrontiamo tutte squadre candidate a vincere nelle prime quattro giornate. Dopo Roma e L84 seguiranno Napoli e Catania. Tutte le partecipanti allaA sono difficili da affrontare. Noi ce la vedremo con la L84 come faremo con le altre, abbiamo lavorato intensamente in settimana, in campo e durante le sessioni di analisi-video. Sono sicuro che arriveremo pronti, proprio come lo eravamo a Roma.