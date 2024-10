Automobilismo: 1000 Miglia Warm Up Usa al via (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attesa è finita per la quinta edizione del 1000 Miglia Warm Up USA, l’evento di stanza a Middleburg che vedrà 20 equipaggi percorrere 800 chilometri in tre tappe nell’Area di Washington D.C. Il format Warm Up, pensato per preparare i piloti alla parte sportiva della 1000 Miglia in Italia, si strutturerà in una giornata di training al Summit Point Raceway, che si svolgerà oggi, seguita da tre giorni di gara con un totale di 118 Prove Cronometrate e 8 Prove di Media. Il parco auto comprende sia modelli prodotti fra il 1927 e il 1957, il ventennio in cui si tenne la 1000 Miglia di velocità, in cui spiccano un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1957 e una Ferrari 166 Touring Coupè del 1950; che veicoli moderni. .com - Automobilismo: 1000 Miglia Warm Up Usa al via Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’attesa è finita per la quinta edizione delUp USA, l’evento di stanza a Middleburg che vedrà 20 equipaggi percorrere 800 chilometri in tre tappe nell’Area di Washington D.C. Il formatUp, pensato per preparare i piloti alla parte sportiva dellain Italia, si strutturerà in una giornata di training al Summit Point Raceway, che si svolgerà oggi, seguita da tre giorni di gara con un totale di 118 Prove Cronometrate e 8 Prove di Media. Il parco auto comprende sia modelli prodotti fra il 1927 e il 1957, il ventennio in cui si tenne ladi velocità, in cui spiccano un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1957 e una Ferrari 166 Touring Coupè del 1950; che veicoli moderni.

Tutto pronto per la 1000 Miglia Warm Up USA - Domani si entra nel cuore della corsa di regolarità della 1000 Miglia Warm Up Usa, evento preparatorio alla 1000 Miglia 2025 ... (lautomobile.aci.it)