Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata del 24 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anticipazioni Tempesta d'Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d'Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Tempesta d'Amore: la puntata del 24 ottobre Dopo aver rivelato a Markus la verità sulla sua paternità, Eleni si sente insicura e colpevole. Markus, però, la rassicura, promettendole che il loro rapporto non cambierà. Tuttavia, il suo rancore verso Christoph cresce sempre di più, creando nuove tensioni al Fürstenhof.

Anticipazioni Tempesta d’Amore : la puntata del 23 ottobre - Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. IT su Google News. Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 23 ottobre Eleni, stanca delle illusioni e delle menzogne di Markus riguardo alla loro famiglia, decide finalmente di confessargli che non è suo padre biologico, ma che in realtà è figlia di Christoph. (Zon.it)