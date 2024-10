Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 24 ottobre

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi24Kemal riesce a infiltrarsi in ospedale e finalmente incontra Nihan, ma la situazione si complica. Emir scopre che Asu ha mentito e la minaccia, mentre Kemal è sempre più determinato a distruggere Emir. Intanto, Leyla decide di cedere la sua casa a Emir, una mossa che sorprende tutti. Nel frattempo, Zeynep trova un nuovo lavoro in una caffetteria e Hakan le offre ospitalità, ma lei scopre che lui è in possesso di un importante indizio legato alla morte di Ozan.