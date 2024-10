Alla guida ubriachi e senza patente tentano di evitare una pattuglia: denunciati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alla vista della pattuglia della Polizia Locale impegnata in un posto di controllo, hanno frenato e svoltato in una via laterale, forse sperando di averla fatta franca. La manovra repentina effettuata da due automobilisti ha però destato dubbi tra gli agenti, che si sono messi subito sulle loro Ilpiacenza.it - Alla guida ubriachi e senza patente tentano di evitare una pattuglia: denunciati Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)vista delladella Polizia Locale impegnata in un posto di controllo, hanno frenato e svoltato in una via laterale, forse sperando di averla fatta franca. La manovra repentina effettuata da due automobilisti ha però destato dubbi tra gli agenti, che si sono messi subito sulle loro

