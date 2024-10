Addiopizzo Catania: “La mafia ha versato 5 bonifici sul nostro conto corrente” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Sul conto corrente dell’associazione Addiopizzo Catania a partire dal 16 ottobre sono stati accreditati 5 bonifici per un importo complessivo di 3.500 aventi la generica causale di ‘donazione a favore dell’associazione’. Riteniamo che le donazioni siano state effettuate, verosimilmente, da alcuni soggetti di vertice della criminalità organizzata catanese”. A metterlo nero su bianco in una noto è l’associazione antimafia. E spiega che lo fa “con il precipuo scopo di accedere agli sconti di pena previsti dalla vigente normativa, grazie anche alle modifiche introdotte dal dgls 150/2022, la cosiddetta riforma Cartabia”. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Suldell’associazionea partire dal 16 ottobre sono stati accreditati 5per un importo complessivo di 3.500 aventi la generica causale di ‘donazione a favore dell’associazione’. Riteniamo che le donazioni siano state effettuate, verosimilmente, da alcuni soggetti di vertice della criminalità organizzata catanese”. A metterlo nero su bianco in una noto è l’associazione anti. E spiega che lo fa “con il precipuo scopo di accedere agli sconti di pena previsti dalla vigente normativa, grazie anche alle modifiche introdotte dal dgls 150/2022, la cosiddetta riforma Cartabia”.

